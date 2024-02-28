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19:59, 28 февраля 2024Мир

Немецкий фрегат по ошибке атаковал беспилотник союзников

Фрегат ВМС ФРГ «Гессен» по ошибке атаковал беспилотник союзников в Красном море

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Находящийся в Красном море фрегат Военно-морских сил Германии Hessen обстрелял беспилотник западных союзников. Об этом заявил представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле, сообщает Welt.

Немецкий фрегат был дислоцирован в Красном море для противостояния йеменским хуситам. Беспилотник, который в итоге не получил никаких повреждений, изначально не получилось идентифицировать.

Инцидент произошел утром 28 февраля. До этого, по словам Штемпфле, фрегат запросил информацию у стран-союзниц об их беспилотниках в регионе. Ни одна из стран не сообщила о своем дроне в районе Красного моря. Немецкое Минобороны так и не уточнило, какому именно государству принадлежал беспилотник.

Ранее йеменское движение «Ансар Алла» ударило ракетами по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе Аравийского моря. Хуситы также атаковали несколько военных судов США в Красном море с применением беспилотных летательных аппаратов.

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