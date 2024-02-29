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06:39, 29 февраля 2024Экономика

Названа стоимость самой дешевой новостройки с мебелью и ремонтом в Москве

В Москве нашли самую дешевую новостройку с мебелью и ремонтом за 6,3 миллиона
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Всего в Москве насчитывается 13 новостроек, в которых реализуется 1,5 тысячи лотов с полной отделкой, а также мебелью, кухней и встроенной техникой, выяснили в Департаменте аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Там также нашли самую дешевую новостройку с мебелью и ремонтом стоимостью 6,3 миллиона рублей. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

На долю квартир с различными видами отделки на первичном рынке жилья в границах старой Москвы приходится 59,7 процента: 37,2 — с полной отделкой, 19,1 — с предчистовой и 3,3 — с дополнительными опциями. Средневзвешенная цена квадратного метра квартиры с отделкой и дополнительными опциями составляет 369,8 тысячи рублей при средней стоимости лота 16,8 миллиона рублей.

В комфорт-классе цены на лоты с дополнительными опциями начинаются от 6,3 миллиона рублей. Так, по этой стоимости реализуется студия площадью 20,1 квадратных метра в жилом комплексе комфорт-класса в районе Молжаниново.

В рейтинг наиболее дешевых лотов входит и студия комфорт-класса площадью 22,3 «квадрата» с отделкой и стандартным набором мебели в районе Бирюлево Восточное. Стоимость лота составляет 8,2 миллиона рублей.

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На третьем месте — студия в проекте комфорт-класса, расположенном в районе Солнцево. Приобрести объект площадью 20,7 «квадрата» с включенными в стоимость ремонтом, кухней, мебелью и декором можно за 8,3 миллиона рублей.

Недорогие квартиры с дополнительными опциями от застройщика также представлены в Чертанове Центральном (минимальная цена начинается от 9,6 миллиона рублей) и в Печатниках (от 9,9 миллиона).

Ранее стало известно, что с новыми условиями льготной ипотеки в старых границах Москвы доступными оказались только шесть процентов от всего объема жилья. По словам экспертов, в Новой Москве гораздо больше возможностей.

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      Екатерина Смирная
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