Обвиняемого в фейках об армии россиянина приговорили к 6 годам колонии

В Карелии суд приговорил 51-летнего мужчину к 6 годам за фейки об армии

В Карелии суд приговорил 51-летнего жителя Петрозаводска к шести годам колонии строгого режима за распространение фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 207.3 УК РФ. Его взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, в 2022 году осужденный добавлял на своей странице в социальной сети ложную информацию о действиях Вооруженных сил России во время специальной военной операции.

Ранее Одинцовский городской суд Московской области направил на принудительное лечение 19-летнего Максима Лыпканя, обвиняемого в распространении фейков о Российской армии.