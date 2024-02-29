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15:33, 29 февраля 2024Культура

Охлобыстин сдал кровь для участников СВО

Актер Охлобыстин поддержал гуманитарную акцию по сбору крови для участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анна Майорова / URA.RU / TASS

Актер Иван Охлобыстин выразил поддержку гуманитарной акции по сбору крови для участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал фонда «Орион».

Артист сдал кровь в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского в Красногорске. «Если это спасет хоть одну жизнь, то можно считать, что я выполнил очень важную составляющую моего жизненного задания, побратался, можно сказать, с российской армией на крови — мы братья на крови», — заявил артист.

Он отметил, что фонд призван оказать поддержку людям, которые сейчас защищают новые территории.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что награду в размере 10 миллионов рублей российским военным, уничтожившим американский танк Abrams, направят в ближайшее время.

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