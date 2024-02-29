Охлобыстин сдал кровь для участников СВО

Актер Охлобыстин поддержал гуманитарную акцию по сбору крови для участников СВО

Актер Иван Охлобыстин выразил поддержку гуманитарной акции по сбору крови для участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал фонда «Орион».

Артист сдал кровь в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского в Красногорске. «Если это спасет хоть одну жизнь, то можно считать, что я выполнил очень важную составляющую моего жизненного задания, побратался, можно сказать, с российской армией на крови — мы братья на крови», — заявил артист.

Он отметил, что фонд призван оказать поддержку людям, которые сейчас защищают новые территории.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что награду в размере 10 миллионов рублей российским военным, уничтожившим американский танк Abrams, направят в ближайшее время.