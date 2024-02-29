Автоэксперт Кадаков: краткосрочный ОСАГО может быть невыгодным для водителей

В России 2 марта вступит в силу закон, который дает водителям право заключать краткосрочные договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). О том, сколько будут стоить такое полисы и кому они могут понадобиться, «Ленте.ру» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Согласно действующим нормам, договор ОСАГО может быть заключен на год, а срок действия страхования по нему не может быть меньше трех месяцев. Исключения составляют случаи, когда водителю нужно проехать к месту регистрации на только что купленном автомобиле или ездить по России на машине с иностранными номерами. Со 2 марта 2024 года полис можно будет оформить на срок от одного дня до трех месяцев.

По степени возмещения ущерба и по всем прочим своим параметрам краткосрочный полис ничем не отличается от обычного полиса ОСАГО абсолютно. Поэтому владелец автомобиля или тот, кто управляет автомобилем и имеет этот полис, он защищен точно так же, как и владелец обычного полиса, с той лишь разницей, что у него ограничен срок действия Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»

По словам автоэксперта, механизмы определения ущерба и его возмещения в краткосрочном ОСАГО остаются прежними. Начало действия полиса будет отложенным — краткосрочный договор вступит в силу не раньше, чем через три дня после его заключения. Это сделано для того, чтобы водители не оформляли ДТП под свежий полис задним числом, пояснил Кадаков.

Как будет рассчитываться стоимость краткосрочного полиса ОСАГО?

В отличие от обычного ОСАГО, коэффициенты на оформление кратковременных полисов будут устанавливать сами страховые компании, без оглядки на ограничения, устанавливаемые Центробанком (ЦБ). Сведения о размере таких коэффициентов будут размещаться на сайтах страховщиков.

Автоэксперт Кадаков отметил, что краткосрочный полис для водителей может быть невыгодным, так как его стоимость, например, за один день, может превышать цену за месяц при заключении годового договора. Компании устанавливают такие высокие цены, чтобы защитить себя и компенсировать расходы, объяснил автоэксперт, Кроме того, для оформления краткосрочного полиса страховым компаниям нужно будет проделать столько же работы, как и для оформления годового, добавил Кадаков.

Рассчитывать стоимость краткосрочных ОСАГО будут по тому же принципу, как и стандартных. Цена, в частности, будет зависеть от стажа водителя, его возраста и мощности автомобиля. Никаких ограничений для тех, у кого небольшой стаж, новые договоры предусматривать не будут.

Кому нужны краткосрочные ОСАГО?

«Я думаю, что спрос какой-то будет у тех, кто автомобилями пользуется нерегулярно, это очевидно. Наверное, есть люди, которые три месяца активно используют автомобиль в дачный период. Но я не думаю, что это какая-то значительная часть автомобилистов. Если бы он стоил 1/100 от годового полиса, тогда было бы больше желающих», — считает автоэксперт.

По его мнению, кратковременные договоры ОСАГО могут пригодиться перекупщикам автомобилей или тем, кто перегоняет транспортное средство в другой регион. Помимо этого, такой полис может быть полезным для водителей такси.

Президент России Владимир Путин подписал закон о краткосрочных полисах в августе 2023 года. Документ разделяет договоры ОСАГО на два вида: первый будет действовать в течение года с возможностью установить период использования от трех месяцев, второй будет представлять собой краткосрочные договоры с периодом действия от одного дня до трех месяцев. Возможности изменить срок действия соглашений закон не предусматривает.

В 2024 году Центробанк (ЦБ) предложил по-новому рассчитывать выплаты по ОСАГО. Регулятор считает, что для оценки выплат по полису обязательного страхования гражданской ответственности следует учитывать стоимость запчастей в регионах. Сейчас же в России для выплат по ОСАГО учитывают стоимость комплектующих в Москве и Московской области с учетом регионального коэффициента. Такой подход не всегда отражает особенности ценообразования на той или иной территории, уверены в ЦБ.