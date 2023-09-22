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12:31, 22 сентября 2023Экономика

В России предложили рассчитывать выплаты по ОСАГО по-новому

Центробанк: выплаты по ОСАГО следует рассчитывать с учетом цен в регионах
СюжетОСАГО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центральный банк предложил рассчитывать выплаты по ОСАГО по-новому. Для оценки выплат по полису обязательного страхования гражданской ответственности следует учитывать стоимость запчастей в регионах, говорится в опубликованном регулятором указании.

Сейчас в России для выплат по ОСАГО учитывают стоимость комплектующих в Москве и Московской области с учетом регионального коэффициента. Однако такой подход не всегда отражает особенности ценообразования на той или иной территории. Например, на Дальнем Востоке есть специализированные каналы поставок запчастей для праворульных автомобилей — для оценки страхового возмещения необходимо учитывать эту специфику, отметили в ЦБ.

Для регионов, не имеющих каких-либо особенностей, стоимость запчасти предлагают рассчитывать из минимальной цены комплектующих, умноженной на региональный коэффициент. Также в выплатах по наиболее повреждаемым деталям Банк России советовал учитывать вдвое больший срок доставки комплектующих (30 дней вместо 14).

Как ранее сообщали аналитики СберАвто и «Чек Индекса», средний чек на полис ОСАГО в 2023 году вырос до 8600 рублей, на КАСКО — до 35 тысяч рублей. При этом россияне стали чаще оформлять КАСКО из-за роста цен на автомобили. Причиной назвали подорожание машин и их ремонта, а также опасения получить недостаточное возмещение в случае аварии по полисам ОСАГО.

Совет Федерации предлагал сделать полисы обязательного страхования дешевле для российских машин в зависимости от уровня их локализации производства на территории страны. Однако в правительстве не поддержали инициативу и объяснили это решение отсутствием законодательного определения понятий «пониженная базовая ставка» и «локализация производства транспортного средства», а также порядка их применения.

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    Вячеслав Агапов
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