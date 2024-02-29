Оценен масштаб рекордного пожара в Техасе

CNN: пожар в Техасе стал вторым по масштабу за всю историю штата

Лесной пожар, бушующий в Техасе с понедельника, 26 февраля, стал вторым по масштабу за всю историю штата. Об этом сообщает телеканал CNN.

Пожар носит название Smokehouse Creek Fire. Менее чем за неделю он успел охватить примерно 3440 квадратных километров земли, что превышает площадь Род-Айленда, другого американского штата. По данным канала, пожар продолжает уничтожать домашний скот и жилые дома.

Помимо Smokehouse Creek Fire, в Техасе бушуют еще несколько менее масштабных пожаров. Это в том числе Windy Deuce Fire, ущерб от которого оценивается в 575 квадратных километров, Grape Vine Creek Fire (121 квадратный километр) и небольшие пожары.

Ранее сообщалось, что техасский пожар перекинулся на соседний штат Оклахому.