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08:02, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

Парень узнал одну новость об отце и решился на вазэктомию

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Sea_Cattle_1844 рассказал о том, как решился не заводить детей, когда узнал об аресте своего отца. В комментариях решение парня назвали странным.

21-летний рассказчик объяснил, что месяц назад его отца арестовали за неуплату алиментов. Он объяснил, что у отца была задолженность, погасить которую он не мог. Герой истории признался, что, вероятнее всего, не сможет помочь ему.

Случившееся заставило парня задуматься о том, что он не хотел бы попасть в тюрьму из-за алиментов, как его отец. «Лучший способ избежать этого — просто не заводить детей. Я решил, что в ближайшее время сделаю вазэктомию (стерилизация для мужчин — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал пользователь о необычном шаге, на который решился из-за отца.

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Парень добавил, что его мать отнеслась к идее крайне негативно. Она заверила сына, что поможет ему в случае, если у него возникнут такие же проблемы с законом, как у его отца. «Не думаю, что она понимает меня. Мне никогда не хотелось бы оказаться на месте моего отца. Он никогда не был бездельником, ему просто не повезло. И из-за этого он сидит в тюрьме», — высказался герой истории.

В комментариях пользователи сочли странным решение парня сделать вазэктомию. Они подчеркнули, что это не убережет рассказчика от тюрьмы. Комментаторы посоветовали автору поста обратиться к психологу.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал , как раскрыл родителям своей девушки правду о ней и испортил ее жизнь. Друзья пользователя осудили его за это.

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      Мария Большакова
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