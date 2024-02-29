Пассажирам раскрыли способы избежать ограбления в самолете

Daily Mail: пассажирам самолетов лучше хранить деньги в кармане во время рейсов

Пассажирам самолетов раскрыли простые способы избежать ограбления и кражи во время рейсов. Советами поделились с Daily Mail в страховой компании World Nomads Travel Insurance.

По словам гендиректора Джонатана Фрэнкхэма, деньги и другие ценные вещи лучше всего хранить в карманах и поясной сумке. Кроме того, следует использовать прочный рюкзак с хорошим замком и размещать его на верхней полке соседнего ряда кресел — через проход. Таким образом пассажир всегда сможет наблюдать, кто трогает его вещи.

В случае если какая-то вещь все же была утеряна, необходимо незамедлительно обратиться к сотрудникам авиакомпании, рекомендовал Фрэнкхэм. Перевозчик обязан предоставить документ, подтверждающий факт пропажи или кражи. В дальнейшем это поможет для подачи иска.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Scoot обокрал попутчиков на два миллиона рублей. За время полета он успел взять наличные из сумок сразу трех пассажиров.