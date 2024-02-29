Переживающему об упавшем у партнерши либидо мужчине дали совет

Психотерапевт Памела Коннолли дала совет 33-летнему мужчине, переживающему, что его партнерше стало нужно меньше секса. Ее колонку опубликовало издание The Guardian.

По словам автора письма, он встречается с женщиной уже два года, и секс у них все еще регулярный. Однако теперь инициатором секса является только он. «Партнерша демонстрирует меньший интерес в последнее время, а мое либидо остается по-настоящему высоким. Кажется, она соглашается, только чтобы удовлетворить меня», — написал он.

В ответ Коннолли отметила, что упавшее либидо партнерши — повод поговорить с ней об отношениях, о том, чем еще ее можно порадовать, не влияют ли на ее настроение тревожность, проблемы на работе, болезнь. «Эротическую связь можно восстановить, но только если вы заговорите об этом с добротой и любовью, посвятите время тому, чтобы узнать нужды партнерши и поделиться своими. Поговорите и в целом об отношениях, вдруг ее что-то беспокоит, злит?» — предложила она. Также любые вопросы о том, почему отношения изменились, она посоветовала начинать с фразы: «Пожалуйста, помоги мне понять». Это поможет женщине не чувствовать, что ее осуждают или обвиняют, и внимательно слушать ответы.

Ранее Коннолли дала совет 70-летней женщине, которая обратилась к ней с необычной интимной проблемой. Автор письма призналась, что она никогда не достигала оргазма от оральной стимуляции или мастурбации — только от пенетрации.