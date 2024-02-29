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19:00, 29 февраля 2024Силовые структуры

По факту нападения на фельдшера в Москве завели дело

В Москве следователи завели дело из-за нападения на фельдшера

Фото: NickolayV / Shutterstock / Fotodom

В Москве следователи завели уголовное дело по факту нападения на фельдшера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК для допроса.

Ранее стало известно, что 28 февраля 67-летний мужчина выстрелил в фельдшера, прибывшего к нему на вызов. Это случилось в машине скорой помощи, когда медик отвлекся, чтобы взять бинт. Сейчас жизни потерпевшего ничего не угрожает.

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