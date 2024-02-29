Под Москвой рабочего раздавила бухта с металлом

В подмосковном Подольске рабочего раздавила бухта с металлом

В подмосковном Подольске на улице 8 Марта на территории складского комплекса ООО «Плоский прокат» рабочего раздавила бухта с металлом. Об этом сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что это произошло накануне днем. На сотрудника 1975 года рождения на рабочем месте рухнула бухта с металлом. Спасти мужчину медикам не удалось.

Правоохранительные органы начали проверку в порядке статьи 144--145 УПК РФ, подчеркнул источник «Известий».

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Щелково пожилого сотрудника управляющей компании придавило глыбой льда, когда рабочие чистили крышу от снега. Предположительно, все случилось по неосторожности коллег.