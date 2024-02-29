Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 29 февраля 2024Россия

Под Москвой рабочего раздавила бухта с металлом

В подмосковном Подольске рабочего раздавила бухта с металлом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В подмосковном Подольске на улице 8 Марта на территории складского комплекса ООО «Плоский прокат» рабочего раздавила бухта с металлом. Об этом сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что это произошло накануне днем. На сотрудника 1975 года рождения на рабочем месте рухнула бухта с металлом. Спасти мужчину медикам не удалось.

Правоохранительные органы начали проверку в порядке статьи 144--145 УПК РФ, подчеркнул источник «Известий».

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Щелково пожилого сотрудника управляющей компании придавило глыбой льда, когда рабочие чистили крышу от снега. Предположительно, все случилось по неосторожности коллег.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых. Что это изменит?

      ФСБ возбудила дело о госизмене против россиянина за перевод денег ВСУ

      Бывший вратарь «Вашингтона» раскритиковал диету Овечкина

      Два миллионера отказались от гражданства России

      В Совфеде сделали четыре вывода из отказа США отправлять войска на Украину

      Раскрыта правда о скандальном выходе новой жены Канье Уэста в свет без трусов

      Педофила посадили на 17 лет за сексуальное насилие над российскими школьницами

      Звезда «Дома-2» раскрыла сумму многомиллионного долга за квартиру в Москве

      Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов

      В России заявили об эффективности меры по обязательной продаже валютной выручки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше