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16:41, 29 февраля 2024Россия

Появилось фото с места уничтожения беспилотника в Крыму

Mash опубликовал снимок с места уничтожения беспилотника в Крыму
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Появилось фото с места уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Крымом. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах виден дымный след в небе. Предположительно снимок запечатлен в момент уничтожения беспилотника.

Ранее Минобороны России сообщило о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. По информации оборонного ведомства, около 15:45 по московскому времени над полуостровом был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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