В Крыму сработала система ПВО

Минобороны России сообщило об уничтожении над Крымом беспилотника ВСУ

В Крыму сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, около 15.45 по московскому времени над полуостровом был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого Киев планировал атаковать объекты на российской территории. Подробности о последствиях на земле Минобороны не уточнило.

Ранее Украина попыталась атаковать Белгородскую область во время оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Как сообщило российское оборонное ведомство, средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в 12:50 по московскому времени. В свою очередь, губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что дрон самолетного типа уничтожили в районе поселка Илек-Пеньковка в Краснояружском районе региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

