Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 29 февраля 2024Россия

В Крыму сработала система ПВО

Минобороны России сообщило об уничтожении над Крымом беспилотника ВСУ

Фото: Photoagency Interpress / Russian Look / Globallookpress.com

В Крыму сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, около 15.45 по московскому времени над полуостровом был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого Киев планировал атаковать объекты на российской территории. Подробности о последствиях на земле Минобороны не уточнило.

Ранее Украина попыталась атаковать Белгородскую область во время оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Как сообщило российское оборонное ведомство, средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в 12:50 по московскому времени. В свою очередь, губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что дрон самолетного типа уничтожили в районе поселка Илек-Пеньковка в Краснояружском районе региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали о высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Через какие города она пройдет?

      В России проработают более справедливое налогообложение

      Нидерланды захотели получить от России компенсацию после крушения МН17

      В Москве мужчина попытался открыть двери уходящей электрички и лишился ног

      Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

      Отец Леонида Агутина рассказал об участии в карьере артиста

      Украина нанесла удар по приграничному региону России

      В Крыму сработала система ПВО

      Летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

      В США заявили о худшем месяце для Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше