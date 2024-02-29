Украина нанесла удар по приграничному региону России

Курский губернатор Старовойт: ВСУ ударили по поселку Теткино Глушковского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор этого приграничного российского региона Роман Старовойт.

По сообщению чиновника, в результате удара ВСУ в поселке оказались повреждены несколько административных зданий, а также объекты инфраструктуры.

«Повреждены (...) здания сельскохозяйственного предприятия», — уточнил Старовойт. Пострадал ли кто-либо из местных жителей при обстреле, губернатор не уточнил.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».