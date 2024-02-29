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14:26, 29 февраля 2024Россия

Стали известны подробности атаки ВСУ во время послания Путина парламенту

Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО во время послания Путина парламенту

Фото: Belgorod Region Governor / Globallookpress.com

В Белгородской области во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит в Краснояружском районе около поселка Илек-Пеньковка.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — рассказал подробности глава области.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский регион во время оглашения послания президента, Минобороны сообщило ранее 29 февраля. По данным оборонного ведомства, дежурные средства ПВО в 12:50 по московскому времени уничтожили украинский БПЛА летательного типа над территорией области.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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