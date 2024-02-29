Немецкие правозащитники обвинили МИД Германии в дискриминации русских

Правозащитники Германии призвали МИД ФРГ пресечь дискриминацию русских

Члены Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) направили официальное письмо в адрес главы МИД ФРГ Анналены Бербок с требованием пресечь произвол немецких чиновников, мешающих воссоединению семей.

В середине февраля 2024 года правозащитники VADAR обратили внимание общественности на резкое увеличение числа жалоб на то, что чиновники МИД препятствуют переселению российских немцев в Германию, а также воссоединению смешанных семей. По данным пострадавших, госслужащим даны широкие полномочия, следствием которых является нарушение прав человека.

Произвол сотрудников МИД и потворство руководства министерства привели к тому, что количество переселений российских немцев и случаев воссоединения семей из России в 2023 году, согласно статистике Федерального административного ведомства, значительно сократилось даже по сравнению с 2022 годом. Кроме того, люди не только не могут сдать в дипмиссию важнейшие документы, но даже встать в очередь на прием. На все направляемые заявления и запросы не приходит официальных ответов, а сроки действия некоторых документов истекают до того, как назначается встреча, и приходится проходить процедуру оформления заново.

«Установлено, что посольство ФРГ в Москве по собственному произволу отменяет решение Государственного управления иммиграции на воссоединение семьи. Мы получили жалобы на практику откровенного хамства со стороны сотрудников дипломатического представительства ФРГ в России. Также поступают жалобы на то, что, согласно новой инструкции, должностное лицо, которому, например, не нравится имя заявителя, страна происхождения или религия, может теперь отказать, ссылаясь на невыполнение нигде не упомянутых «дополнительных требований» или на «несерьезность» поведения заявителя. На практике сейчас почти все отказы в репатриации и воссоединении семей обосновываются таким образом», — заявили в VADAR.

В VADAR напомнили, что самопроизвольная «оценка взглядов» не имеет никакого отношения к букве закона, определяющего «немецкое происхождение» заявителя, не может быть причиной отказа репатриации в Германию.

«Смеем утверждать, что политика Министерства иностранных дел — это антинациональная политика, противоречащая конституции ФРГ и положению о приоритетном праве немцев на переселение в Германию. Мы требуем от руководства МИД Германии и лично госпожи Бербок прекратить произвол чиновников в вопросе воссоединения семей. Мы требуем проверки фактов саботажа сотрудников МИД на предмет дискриминации и нарушения основного закона Германии. Нормы международного права и фундаментальных прав человека выше политически мотивированных и конъюнктурных соображений. И такое поведение чиновников вредит внешней политике ФРГ», — подчеркнул экс-депутат Бундестага, президент правозащитной организации VADAR Ульрих Ойме.

