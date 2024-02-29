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18:03, 29 февраля 2024Путешествия

Предложение руки и сердца на борту российского самолета попало на видео

Россиянин сделал предложение своей девушке на рейсе Москва — Саратов

Кадр: Telegram-канал «Москва 2024»

Россиянин сделал предложение руки и сердца своей девушке на борту самолета. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-аккаунт канала «Москва 24».

Все случилось 22 февраля на рейсе российской авиакомпании из Москвы в Саратов, куда Дмитрий и Кира летели к родственникам. По данным источника, молодой человек решился на этот шаг через четыре месяца отношений.

Организовать предложение пассажиру помогли стюардессы. Они написали текст, передали его командиру воздушного судна и оказали моральную поддержку взволнованному жениху. На его вопрос девушка ответила согласием.

Пассажирка рейса из Москвы в Душанбе родила девочку в небе. Обрадовавшиеся попутчики собрали для матери и ребенка денежный подарок в 55 тысяч рублей.

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      Мария Борисова
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