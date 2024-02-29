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17:30, 29 февраля 2024Россия

Приехавший с СВО боец закашлял кровью и упал без сознания на улице под Москвой

Mash: в Королеве боец СВО закашлял кровью и потерял сознание на улице

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В подмосковном Королеве вернувшийся со специальной военной операции (СВО) боец упал без сознания возле остановки общественного транспорта в 750 метрах от городской больницы. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, сначала одетый в гражданское военнослужащий закашлял кровью, а затем рухнул на землю. Как утверждает канал, часть прохожих проигнорировала упавшего мужчину, однако остальные очевидцы попытались помочь. На вопрос о случившемся он как смог объяснил, что получил пулевое ранение. Оказавшиеся рядом россияне решили, что бойца подстрелили преступники, и, помимо скорой помощи, вызвали полицию.

Как пишет канал, силовики обработали звонок и начали поиски стрелков, однако, придя в сознание, военнослужащий рассказал, что был ранен в зоне спецоперации, откуда приехал на лечение. Предположительно, из-за долгой прогулки у него открылась рана, что и привело к кашлю с кровью и падению в обморок. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа вернувшемуся с СВО военному сломали руку в баре. Как стало известно, мужчина отдыхал в заведении с друзьями, когда у него возник конфликт с другой компанией, отмечавшей там юбилей.

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      Константин Лысяков
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