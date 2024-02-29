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14:53, 29 февраля 2024Наука и техника

Раскрыто происхождение массы протона

Ученые Китая раскрыли существенное влияние тяжелых кварков на массу протона

Фото: Keystone Press Agency / NASA / CXC / SAO / Globallookpress.com

Ученые Института современной физики Китайской академии наук раскрыли происхождение массы протонов. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D.

Эксперименты показали, что влияние тяжелых кварков на массу протона может быть больше, чем первоначально предполагали ученые. В предыдущих исследованиях постулировалось, что масса кварков, находящихся внутри протонов, преимущественно происходит от составляющих его кварков: двух верхних и одного нижнего кварка, при этом вклад других типов кварков считается незначительным.

До сих пор не было достаточных прямых экспериментальных данных, подтверждающих существенное влияние тяжелых кварков (странного кварка, очарованного кварка и прелестного кварка) на массу протона.

В новой работе ученые установили связь между энергией квантовой аномалии протонов и полным сигма-членом, характеризующим вклад легких и тяжелых кварков в массу протона. Оказалось, что этот вклад составляет 36-48 процентов общей массы протона. Статистическая значимость ненулевого значения достигает примерно семи стандартных отклонений.

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      Александр Еникеев
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