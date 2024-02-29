Путин анонсировал приоритетное продвижение по службе в ВС для ветеранов СВО

Путин: ветераны СВО будут получать приоритетное продвижение по службе в ВС РФ

Ветераны специальной военной операции (СВО) будут получать приоритетное продвижение по службе в рядах Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Трансляция послания ведется в Telegram-канале Кремля.

В России ветераны СВО должны занимать ведущие позиции в обществе и образовании, а также в бизнесе и госуправлении, уверен Путин. В связи с этим он объявил о начале приема заявок в кадровую программу «Время героев» для участников спецоперации.

Помимо этого, участники боевых действий на Украине также смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах страны, добавил глава государства. По его мнению, будущее России можно доверять тем, кто сейчас сражается в зоне СВО.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт, а боевые возможности армии увеличились многократно. Сейчас в стране, по словам президента, продолжается работа над рядом перспективных систем вооружений.