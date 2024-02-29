Путин назвал предвыборной демагогией заявления США о переговорах с Россией

Путин: заявления США о переговорах о стратстабильности — предвыборная демагогия

Заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«У нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности — это демагогия в преддверии президентских выборов в США», — отметил российский лидер.

По словам президента, Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Однако в то же время Запад заявляет о намерении нанести Москве поражение на поле боя.

«Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Запад просчитался в своих попытках внести разлад и ослабить Россию изнутри, как это было с Украиной. Он подчеркнул, что он столкнулся с твердой позицией российского народа.