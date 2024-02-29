Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 29 февраля 2024Мир

Путин назвал предвыборной демагогией заявления США о переговорах с Россией

Путин: заявления США о переговорах о стратстабильности — предвыборная демагогия
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«У нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности — это демагогия в преддверии президентских выборов в США», — отметил российский лидер.

По словам президента, Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Однако в то же время Запад заявляет о намерении нанести Москве поражение на поле боя.

«Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Запад просчитался в своих попытках внести разлад и ослабить Россию изнутри, как это было с Украиной. Он подчеркнул, что он столкнулся с твердой позицией российского народа.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал одно изменение в ЕГЭ

      Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

      Путин пообещал увеличить МРОТ

      Путин заявил о запуске еще одного нацпроекта

      Путин заявил о небывалом объеме строительства жилья в России

      Путин поручил увеличить финансирование программ по продвижению русского языка

      Путин оценил выделяемые на капремонт школ и детсадов суммы

      Путин заявил о значительном снижении употребления алкоголя россиянами

      Путин обвинил США в крахе европейской архитектуры безопасности

      Путин рассказал о серийных «Сарматах» в войсках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше