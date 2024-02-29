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12:42, 29 февраля 2024Россия

Путин призвал набраться терпения слушателям послания

Президент России Путин попросил слушателей послания набраться терпения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Слушателям послания Федеральному собранию следует набраться терпения. Так к присутствующим обратился президент России Владимир Путин в Гостином Дворе. Трансляция послания ведется в Telegram-канале Кремля.

«Наберитесь терпения, послание только начинается», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что впереди — далее по тексту послания — слушателей ждет самое важное.

В Кремле заявляли, что тезисы президента России Владимира Путина, озвученные в ходе его послания Федеральному собранию, будут распространяться на более дальние сроки, чем 2030 год.

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      Марк Леонов
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