Путин: будем наращивать пропускную способность железных дорог на Юг

Президент России Владимир Путин призвал наращивать пропускную способность железных дорог на Юг. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Будем наращивать пропускную способность железных дорог в южном направлении, что позволит активно использовать портовые мощности Азовского и Черного морей», — пояснил российский лидер.

Ранее Владимир Путин поручил сделать авиаперелеты более доступными для жителей страны. Президент также сообщил, что за шесть лет необходимо провести модернизацию инфраструктуры по меньшей мере 75 аэропортов.