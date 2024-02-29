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14:44, 29 февраля 2024Путешествия

Путин призвал наращивать пропускную способность железных дорог на Юг

Путин: будем наращивать пропускную способность железных дорог на Юг

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал наращивать пропускную способность железных дорог на Юг. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Будем наращивать пропускную способность железных дорог в южном направлении, что позволит активно использовать портовые мощности Азовского и Черного морей», — пояснил российский лидер.

Ранее Владимир Путин поручил сделать авиаперелеты более доступными для жителей страны. Президент также сообщил, что за шесть лет необходимо провести модернизацию инфраструктуры по меньшей мере 75 аэропортов.

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