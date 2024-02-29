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14:19, 29 февраля 2024Путешествия

Путин призвал сделать авиаперелеты более доступными для россиян

Путин: авиаперелеты должны стать более доступными для граждан

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин призвал сделать авиаперелеты более доступными для жителей страны. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, его слова приводит ТАСС.

«Авиаперелеты должны стать более доступными для граждан», — отметил российский лидер. Он также сообщил, что за шесть лет необходимо провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 авиагаваней.

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Более того, Путин подчеркнул, что Россия направит 250 миллиардов рублей на развитие аэропортовой сети. Президент также указал на необходимость пополнения авиапарка РФ отечественными воздушными судами.

Ранее в феврале президент России анонсировал появление на Байкале нового курорта, который не будет загрязнять озеро. По словам Путина, курорт с нулевым процентом загрязнения откроется до 2030 года и будет круглогодичным.

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