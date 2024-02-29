Путин призвал сделать авиаперелеты более доступными для россиян

Путин: авиаперелеты должны стать более доступными для граждан

Президент России Владимир Путин призвал сделать авиаперелеты более доступными для жителей страны. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, его слова приводит ТАСС.

«Авиаперелеты должны стать более доступными для граждан», — отметил российский лидер. Он также сообщил, что за шесть лет необходимо провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 авиагаваней.

Более того, Путин подчеркнул, что Россия направит 250 миллиардов рублей на развитие аэропортовой сети. Президент также указал на необходимость пополнения авиапарка РФ отечественными воздушными судами.

Ранее в феврале президент России анонсировал появление на Байкале нового курорта, который не будет загрязнять озеро. По словам Путина, курорт с нулевым процентом загрязнения откроется до 2030 года и будет круглогодичным.