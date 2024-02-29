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15:00, 29 февраля 2024Путешествия

Путин призвал увеличить интенсивность полетов в России

Путин: интенсивность полетов в России должна увеличиться в 1,5 раза

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал увеличить интенсивность полетов в России. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также сообщил, что необходимо повысить авиационную мобильность россиян. «В 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года», — добавил он.

По словам российского лидера, для этого Москва планирует ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения.

Ранее в феврале Владимир Путин поручил сделать авиаперелеты более доступными для россиян. Президент также сообщил, что за шесть лет необходимо провести модернизацию инфраструктуры минимум 75 аэропортов.

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