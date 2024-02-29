Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья

Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья

Президент России Владимир Путин призвал правительство запустить новую программу расселения аварийного жилья. Такое поручение глава дал во время послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

Путин отметил, что при федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темп расселения аварийного жилья. За последние 16 лет в новые квартиры переехало 1,73 миллиона россиян. По словам президента, в следующие шесть лет важно сохранять такую динамику.

«Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — заявил Путин.

Ранее в феврале в России был принят закон, согласно которому собственники аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое по договору соцнайма.