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14:08, 29 февраля 2024Культура

Путин раскрыл срок запуска программы «Земский работник культуры»

Путин заявил, что программа «Земский работник культуры» будет запущена в 2025-м

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин раскрыл срок запуска программы «Земский работник культуры». Об этом глава государства высказался во время послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

Путин отметил, что Россия запустит программу в 2025 году. Он добавил, что деятели культуры, переехавшие в села, получат по миллиону рублей, а специалисты, которые переедут в новые регионы, получат по два миллиона.

В начале января этого года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в разговоре с «Известиями» отмечала, что идея разработки федеральной программы была основана на опыте представителей Общественного совета, «реально работающих в культуре».

«Мы еще раз напоминаем, что стены, оборудование, новые инструменты, одежда, сцена, — это очень важно, но жизнь во все это вдыхают конкретные люди», — подчеркивала политический деятель.

Ранее президент Владимир Путин наградил советского и российского актера Владимира Конкина почетной грамотой.

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      Анастасия Астахова
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