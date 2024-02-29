Путин раскрыл срок запуска программы «Земский работник культуры»
Президент России Владимир Путин раскрыл срок запуска программы «Земский работник культуры». Об этом глава государства высказался во время послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.
Путин отметил, что Россия запустит программу в 2025 году. Он добавил, что деятели культуры, переехавшие в села, получат по миллиону рублей, а специалисты, которые переедут в новые регионы, получат по два миллиона.
В начале января этого года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в разговоре с «Известиями» отмечала, что идея разработки федеральной программы была основана на опыте представителей Общественного совета, «реально работающих в культуре».
«Мы еще раз напоминаем, что стены, оборудование, новые инструменты, одежда, сцена, — это очень важно, но жизнь во все это вдыхают конкретные люди», — подчеркивала политический деятель.
Ранее президент Владимир Путин наградил советского и российского актера Владимира Конкина почетной грамотой.