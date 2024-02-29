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12:22, 29 февраля 2024Россия

Путин заявил о планах развивать демократические институты

Президент Путин: в России будут развиваться демократические институты

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В России будут развиваться демократические институты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Будем и дальше развивать институты демократии, но никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — отметил глава государства.

Он добавил, что политическая система страны является одной из опор ее суверенитета.

В Кремле заявляли, что тезисы президента России Владимира Путина, озвученные в ходе его послания Федеральному собранию, будут распространяться на более дальние сроки, чем 2030 год.

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      Марк Леонов
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