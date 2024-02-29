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12:45, 29 февраля 2024Экономика

Путин заявил о постройке независимой от политики финансовой архитектуры

Путин: Россия будет строить новую финансовую архитектуру на передовой технологии

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия будет строить с дружественными странами глобальную финансовую архитектуру на передовой технологической базе. Эта новая система будет независима от политического вмешательства, заявил президент страны Владимир Путин. Трансляция послания Федеральному собранию ведется в Telegram-канале Кремля.

«Россия будет строить с дружественными странами новую глобальную финансовую инфраструктуру, свободную от политики», — подчеркнул глава государства.

Западные страны дискредитируют свои валюты и банковскую систему, пилят сук, на котором сидят, заявил Путин. При этом доля БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6 процента, а стран «Большой семерки — снизится до 27,8 процента.

Экономика России тем временем проявила гибкость и устойчивость во время спецоперации. На производствах работа сейчас ведется в три смены, напомнил глава государства и поблагодарил инженеров, предпринимателей за труд в интересах страны.

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      Вячеслав Агапов
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