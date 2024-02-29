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13:07, 29 февраля 2024Среда обитания

Путин заявил о небывалом объеме строительства жилья в России

Путин: в 2023 году в РФ возвели свыше 110 миллионов «квадратов» жилья

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В 2023 году в РФ построили небывалый объем жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«В прошлом году в России было построено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Это в 1,5 раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году — тогда было построено 72,8 миллиона квадратных метров», — поделился информацией о рекорде он.

Путин также рассказал, что за последние шесть лет миллионы семей в России смогли улучшить свои жилищные условия, при этом более 900 тысяч из них сделали это с помощью программы семейной ипотеки. В ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства также объявил о том, что соответствующая программа в стране будет продлена на 6 лет.

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      Полина Кислицына
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