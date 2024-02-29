Путин заявил о важности доступа к высокоскоростному интернету по всей России

Путин: доступ к высокоскоростному интернету надо обеспечить по всей России

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей территории страны. Об этом он высказался в послании к Федеральному собранию, трансляция доступна на странице Кремля в Telegram.

Путин заявил, что важно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету во всех регионах России. Он подчеркнул, что возможность использовать цифровые сервисы должны быть в малых городах, сельских территориях и отдаленных районах.

Президент также подчеркнул, что для достижения этой цели к 2030 году направят 116 миллиардов рублей.

Также в послании президент заявил о запуске в России нацпроекта «Кадры». В его рамках в российских школах будет запущена система профориентации.

Кроме того Путин поручил запустить проект по развитию технологий, сберегающих здоровье. Российский лидер заявил, что рассчитывает на участие в нем научного и медицинского сообщества.