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18:31, 29 февраля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о редких формах рака

Онколог Шорина: к редким формам рака относятся рак слюнных желез и хондросаркома

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Люди старше 60 лет рискуют заболеть редким онкологическим заболеванием — раком слюнных желез, рассказала врач-онколог, химиотерапевт Марина Шорина. Об этом и других наименее распространенных формах рака она предупредила россиян в беседе с РИАМО.

По словам Шориной, в группе риска рака слюнных желез также находятся люди, подвергавшиеся облучению головы и шеи или работающие в отраслях промышленности, где приходится контактировать с асбестом, пылью сплавов никеля или резиной. О наличии такого рака, рассказала врач, могут говорить отек и уплотнение слюнных желез, боль, затруднение глотания и изменения голоса.

К редким формам рака, продолжила онколог, относится и хондросаркома — злокачественная опухоль, которая развивается из хрящевых клеток и поражает кости, хрящи и мягкие ткани. Она составляет около двух-десяти процентов всех видов сарком и диагностируется чаще у мужчин старше 50 лет, объяснила Шорина. О ее развитии, отметила врач, могут говорить боль в области опухоли, ограничение подвижности в пораженном суставе, стремительная потеря веса.

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Редким видом рака она также назвала карциному Меркеля — опасный тип рака кожи, который возникает из нейроэндокринных клеток и выражается в появлении уплотнений, бляшек на коже, быстрорастущих фиолетово-красных пятен. «Заболевание ежегодно поражает приблизительно всего лишь 650-700 человек, в большинстве случаев это мужчины старше 65 лет. К факторам риска карциномы Меркеля относят возраст, чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения, иммунодефицит, хронический лимфолейкоз и наличие ВИЧ», — перечислила онколог.

Наконец, рассказала Шорина, редким является рак влагалища — он составляет менее процента всех злокачественных опухолей у женщин, однако является наиболее распространенным видом рака женских половых органов после рака шейки матки. К его симптомам врач отнесла кровотечение, выделения из влагалища, боль в тазовой области.

Ранее онколог Суна Исакова опровергла популярное заблуждение о связи невусов с раком. По словам Исаковой, считается, что родинки возникают из-за воздействия на кожу ультрафиолета, однако это не единственная причина.

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