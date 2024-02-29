Россиянам объяснили опасность резкого похудения

Диетолог Гридина: быстрое похудение грозит потерей мышц и проблемами с ЖКТ

Желание похудеть на 15 килограммов в месяц грозит потерей мышц и рядом серьезных проблем со здоровьем, предупредила диетолог medtech-сервиса Budu Наталия Гридина. Опасность резкой потери веса она объяснила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Гридиной, любые экстремальные диеты, обещающие за короткий срок получить тело мечты, вредны для здоровья. Она объяснила, что быстрая потеря веса происходит прежде всего за счет потери мышечной массы, а не жира, что приводит к возникновению слабости и недомогания. Кроме того, как только человек вернется к прежнему режиму питания, на замену ушедшим мышцам придет жир, добавила диетолог.

Также Гридина обратила внимание на то, что быстрые системы похудения грозят различными проблемами с желудочно-кишечным трактом и дефицитом важных микроэлементов.

Из-за быстрой потери веса нарушается обмен веществ, возникают проблемы с пищеварением: запоры, гастрит или язва. У женщин может пропасть менструация, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь, дефицит витаминов и минералов приводит к снижению иммунитета и нарушению функций нервной системы. Человек становится нервным и раздражительным, его волосы и ногти — ломкими, кожа — сухой, а морщины — более заметными Наталия Гридина диетолог

По словам диетолога, похудеть на 15 килограммов за месяц без вреда для здоровья невозможно. Безопасным темпом похудения она назвала 0,5–1 килограмма в неделю. «Такая потеря веса обеспечивает умеренный дефицит калорий, который позволяет организму сжигать жировые запасы, сохраняя при этом мышечную массу. Таким образом, за месяц можно без вреда для организма сбросить от двух до четырех килограммов», — подытожила она.

Ранее врач-диетолог Наталия Гридина посоветовала включить в рацион сливу. По ее мнению, регулярное употребление этого продукта способствует продлению молодости.

