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18:10, 29 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин получил условный срок за реабилитацию нацизма

В Чебоксарах осудили на 2,5 года условно мужчину за реабилитацию нацизма

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

В Чебоксарах суд приговорил к 2,5 года лишения свободы условно 51-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Чувашской Республике.

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети Интернет») и части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признаку национальности») УК РФ.

По данным ведомства, в марте 2023 мужчина выложил на своей странице в социальной сети видео, оправдывающее идеологию нацизма и опровергающее факты, установленные приговором Международного военного трибунала 1946 года. А в апреле 2024 года он опубликовал еще одно видео, содержащее психологические и лингвистические признаки возбуждения вражды и ненависти к людям определенной национальности.

Ранее Верховный суд Чувашии приговорил к условному сроку 48-летнюю местную жительницу за размещение видеозаписи, содержащей признаки реабилитации нацизма, на своей странице в соцсети.

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      Екатерина Кашурникова
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