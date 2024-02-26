Разместившую ролик в сети россиянку осудили на два года за реабилитацию нацизма

Суд в Чувашии дал женщине 2 года условно за реабилитацию нацизма из-за видео

Верховный суд Чувашии приговорил к условному сроку 48-летнюю местную жительницу за размещение видеозаписи, содержащей признаки реабилитации нацизма, на своей странице в соцсети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети интернет») и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По данным ведомства, в мае 2022 года подсудимая разместила на своей странице в популярной социальной сети видео, опровергающее факт массового уничтожения евреев в Германии во время Второй мировой войны (Холокост) и другие установленные приговором Международного военного трибунала 1946 года факты. Указанный ролик фигурантка опубликовала для неограниченного круга лиц и не удаляла на протяжении длительного времени.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина предстанет перед судом за реабилитацию нацизма.