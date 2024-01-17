Россиянка разместила видео в соцсети и попала под статью о реабилитации нацизма

Жительнице Чувашии предъявили обвинение в реабилитации нацизма из-за видеозаписи

Следователи Чувашской Республики завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Новочебоксарска, разместившей на своей странице в соцсети содержащую признаки реабилитации нацизма видеозапись. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитата Евгения Кузнецова.

Женщине предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма, совершенная с использованием интернета») УК РФ. Дело будет рассматриваться в Верховном суде Чувашии.

По версии следствия, в мае 2022 года фигурантка разместила на своей странице в соцсети видео, опровергающее установленные приговором Международного военного трибунала 1946 года факты, в том числе факт массового уничтожения евреев в Германии во время Второй мировой войны (Холокост). Указанная запись была представлена на обозрение неограниченному кругу лиц и не удалялась на протяжении длительного времени.

Ранее суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в отношении преподавателя Владимира Матвеева, который на вебинаре для учителей Ленинградской области отрицал Холокост.