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15:27, 29 февраля 2024Путешествия

Россиянин привез из Китая монеты и нарвался на миллионный штраф

ФТС: россиянин привез из Китая коллекционные монеты на миллион рублей

Фото: Telegram-канал «ФТС России»

Российский турист привез из Китая коллекционные монеты на миллион рублей и нарвался на штраф. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Хабаровские таможенники остановили 47-летнего россиянина в зеленом коридоре. В его багаже нашли 345 серебряных и медных монет из Китая, Канады, Австралии, Австрии и Великобритании.

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Путешественник пояснил, что он коллекционер, а груз из Поднебесной ему нужен для себя. Стоимость коллекции он не вспомнил и чеки не сохранил. По данным экспертизы, россиянин превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в 10 тысяч евро и незаконно провез 61 монету.

Правоохранители возбудили уголовное дело о недекларировании товаров. «Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости предметов правонарушения с их конфискацией», — заявили в ФТС.

У приезжей из Эстонии в багаже нашли сотни муляжей человеческих эмбрионов из пластика. Женщина сообщила, что выполняла заказ третьих лиц, груз признали коммерческим и изъяли.

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      Мария Борисова
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