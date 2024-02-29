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11:31, 29 февраля 2024Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 99 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов от 99 рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов от 99 рублей, которая пройдет 29 февраля и 1 марта. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала перевозчика.

Уточняется, что улететь можно будет из зашифрованных в сообщении городов. При этом городом назначения можно выбрать любое место из всей маршрутной сети авиакомпании. Всего 29 февраля будет продано 5 тысяч билетов на даты с 1 апреля по 26 октября 2024. При этом 1 марта будут опубликованы еще билеты.

Ранее отели курортов Таиланда предложили российским туристам скидки на размещение до 40 процентов на весенний и летний отдых. Эксперты уточнили, что не стоит ожидать глобального снижения цен, поскольку в указанные периоды Таиланд будет очень востребован у россиян.

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      Зарина Дзагоева
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