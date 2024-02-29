Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 99 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов от 99 рублей

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов от 99 рублей, которая пройдет 29 февраля и 1 марта. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала перевозчика.

Уточняется, что улететь можно будет из зашифрованных в сообщении городов. При этом городом назначения можно выбрать любое место из всей маршрутной сети авиакомпании. Всего 29 февраля будет продано 5 тысяч билетов на даты с 1 апреля по 26 октября 2024. При этом 1 марта будут опубликованы еще билеты.

Ранее отели курортов Таиланда предложили российским туристам скидки на размещение до 40 процентов на весенний и летний отдых. Эксперты уточнили, что не стоит ожидать глобального снижения цен, поскольку в указанные периоды Таиланд будет очень востребован у россиян.