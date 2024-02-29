Российская компания получит на орбите семь спутников ДЗЗ

Sitronics Group: до конца года компания получит на орбите семь спутников ДЗЗ

До конца года Sitronics Group получит на околоземной орбите семь сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Зоркий-2М», заявил президент российской группы компаний Николай Пожидаев. Об этом сообщает ТАСС.

Также до конца 2024-го в Sitronics Group надеются располагать на околоземной орбите 82 аппаратами автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS, предназначенными для трекинга морских судов.

В настоящее время на орбите находятся два спутника ДЗЗ компании. Всего в компании планируют запустить на орбиту 33 аппарата «Зоркий», что позволит проводить ежедневную съемку любой точки земной поверхности с разрешением от 2,5 до 2,8 метра на пиксель.

«С числом спутников мы увеличиваем частоту обновления данных и их объемы. Спутниковые данные крайне востребованы, и наши разработки уже применяются для решения задач в сферах транспорта и судоходства, рыболовства, сельского хозяйства и экомониторинга», — заявил руководитель.

Ранее в Sitronics Group сообщили, что на Восточный прибыли 16 аппаратов SITRO-AIS и сверхмалый спутник «Зоркий-2М». Космические аппараты были запущены 29 февраля на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».