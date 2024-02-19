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20:08, 19 февраля 2024Наука и техника

На Восточный прибыли частные аппараты «Спутникс»

На Восточный доставили спутник «Зоркий-2М» и аппараты системы SITRO-AIS

Фото: Павел Львов / РИА Новости

На космодром Восточный доставили 17 космических аппаратов производства российской частной компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group), которые подготовят к запуску. Об этом сообщили в пресс-службе Sitronics Group, передает ТАСС.

«17 малых аппаратов производства частной космической компании "Спутникс", входящей в Sitronics Group, прибыли на космодром Восточный, идет процесс их подготовки к предстоящему запуску. Они предназначены для выполнения гражданских миссий», — говорится в сообщении.

В партию аппаратов вошло 16 спутников автоматической идентификационной системы SITRO-AIS, предназначенной для отслеживания морских судов, а также сверхмалый спутник дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М».

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Член совета директоров Sitronics Group Алексей Катков отметил, что аппараты расширят возможности сервисов компании, включая систему для мониторинга судоходства, контроля использования земель сельхозназначения и экомониторинга.

Ранее в Sitronics Group сообщили, что в 2023 году «Спутникс» создала более 120 космических аппаратов. 20 спутников отправили на орбиту в 2023 году, а еще более 100 аппаратов запустят в 2024-м.

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      Даниил Иринин
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