Российский охранник назвал «дебилами» бойцов СВО и стал фигурантом дела

В Ханты-Мансийске охранник обозвал бойцов СВО и стал фигурантом уголовного дела

В Ханты-Мансийске 50-летний охранник рынка «Лукошко» в курилке назвал «дебилами» и «пушечным мясом» бойцов специальной военной операции (СВО). Вскоре россиянин стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, мужчина завел разговор с коллегами, его захлестнули эмоции, и он начал нелестно высказываться о военнослужащих.

Выкрики услышали все вокруг, на место приехали сотрудники полиции, охранника задержали.

В декабре 2023 года на жителя Ханты-Мансийска уже составляли административный протокол за публичную дискредитацию российской армии, поэтому нынешние заявления — повторное нарушение.

Свою вину сотрудник охранного предприятия не признал, показания также давать отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Ранее сообщалось, что в Норильске арестовали 19-летнего молодого человека за призывы к насилию и дискредитацию военных.