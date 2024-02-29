Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 29 февраля 2024Россия

Российский охранник назвал «дебилами» бойцов СВО и стал фигурантом дела

В Ханты-Мансийске охранник обозвал бойцов СВО и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ханты-Мансийске 50-летний охранник рынка «Лукошко» в курилке назвал «дебилами» и «пушечным мясом» бойцов специальной военной операции (СВО). Вскоре россиянин стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, мужчина завел разговор с коллегами, его захлестнули эмоции, и он начал нелестно высказываться о военнослужащих.

Выкрики услышали все вокруг, на место приехали сотрудники полиции, охранника задержали.

В декабре 2023 года на жителя Ханты-Мансийска уже составляли административный протокол за публичную дискредитацию российской армии, поэтому нынешние заявления — повторное нарушение.

Свою вину сотрудник охранного предприятия не признал, показания также давать отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Ранее сообщалось, что в Норильске арестовали 19-летнего молодого человека за призывы к насилию и дискредитацию военных.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

      Погба дисквалифицировали за допинг

      Заслуженный учитель оценил идею о пересдаче ЕГЭ по одному предмету

      Отец жены Канье Уэста захотел разобраться с ним из-за «голых нарядов» дочери

      Путин призвал наращивать пропускную способность железных дорог на Юг

      Путин рассказал о строительстве нового атомного ледокола

      В Британии отправку войск НАТО на Украину назвали погружением в мировую войну

      Украинских школьников научат управлять дронами

      Блогеры посоветовали необходимые для спасения в экстренной ситуации упражнения

      Оценен масштаб рекордного пожара в Техасе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше