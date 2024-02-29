Самолеты между Москвой и Петербургом начнут летать каждые 15 минут

«Известия»: число рейсов между Москвой и Петербургом увеличится на 38 процентов

Летом 2024 года авиакомпании увеличат число рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом на 38 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом сообщила газета «Известия».

Количество перелетов между двумя городами станет рекордным. С июня по конец сентября российские перевозчики выполнят по 10,2 тысячи рейсов в каждом направлении.

Согласно прогнозам, из Москвы в Санкт-Петербург начнут следовать в среднем по 83 воздушных судна в день, по столько же самолетов будет летать в обратном направлении. С шести утра до часу ночи они будут отправляться каждые 15 минут.

Авиаотрасль работает над запуском ежедневных авиашаттлов между Москвой и Северной столицей. Билеты будут продаваться с открытой датой, а путешественники смогут проходить аэропортовые процедуры в ускоренном режиме. Обслуживать летающие аналоги «Сапсанов» будут российские SSJ 100.