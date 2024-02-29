Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:07, 29 февраля 2024Путешествия

Самолеты между Москвой и Петербургом начнут летать каждые 15 минут

«Известия»: число рейсов между Москвой и Петербургом увеличится на 38 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летом 2024 года авиакомпании увеличат число рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом на 38 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом сообщила газета «Известия».

Количество перелетов между двумя городами станет рекордным. С июня по конец сентября российские перевозчики выполнят по 10,2 тысячи рейсов в каждом направлении.

Материалы по теме:
Куда поехать в апреле 2024 года? Отдых за границей и в России, на море и не только
Куда поехать в апреле 2024 года?Отдых за границей и в России, на море и не только
27 февраля 2024
Куда поехать в марте 2024 года? Отдых в России, за границей, в горах и на море
Куда поехать в марте 2024 года?Отдых в России, за границей, в горах и на море
9 февраля 2024

Согласно прогнозам, из Москвы в Санкт-Петербург начнут следовать в среднем по 83 воздушных судна в день, по столько же самолетов будет летать в обратном направлении. С шести утра до часу ночи они будут отправляться каждые 15 минут.

Авиаотрасль работает над запуском ежедневных авиашаттлов между Москвой и Северной столицей. Билеты будут продаваться с открытой датой, а путешественники смогут проходить аэропортовые процедуры в ускоренном режиме. Обслуживать летающие аналоги «Сапсанов» будут российские SSJ 100.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном. Причиной стали слова президента Франции об Украине

      В ДНР объяснили прекращение беспорядочных обстрелов ВСУ по Донецку

      Раненого на СВО военного высадили из самолета авиакомпании «Победа»

      Российский хоккеист заступился за соотечественника и устроил драку в НХЛ

      ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца

      Обнаружены следы гигантского древнего цунами

      Дрон сбросил взрывное устройство на инфраструктурный объект в российском регионе

      Россиянам раскрыли эффективные способы борьбы со страхами

      Названа самая популярная версия Xiaomi 14

      Заявления о вражде Шольца и Макрона из-за Украины объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше