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01:46, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины

В Верховной Раде Украины сообщили о хакерской атаке на сайт

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Сайт Верховной Рады Украины подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу парламента.

Отмечается, что ссылка на Telegram-канал Рады, указанная на сайте, вела на фейковую страницу. По данным RT, когда пользователи переходили по ссылке, они попадали в группу, где был размещен пост: «Я очень хочу срать».

Уточняется, что нормальная работа сайта была восстановлена спустя 13 минут после взлома.

Ранее хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и транслировали бегущей строкой пророссийские тексты, содержащие призывы к окончанию конфликта и обвинениями президента Владимира Зеленского и США в уничтожении Украины.

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      Марина Совина
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