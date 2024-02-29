Сбер заявил о готовности разработать безотзывный сберегательный сертификат

Царев: Сбер готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев сообщил журналистам, что Сбер готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата.

«В настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию предложил ввести в стране новый банковский продукт — сберегательный сертификат без права отзыва сроком от трех лет. Вложенные средства будут застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем обычные депозиты.

В 2022 году Центробанк предложил проработать создание специальных финансовых продуктов для формирования долгосрочных сбережений, в числе которых могут быть специальные долгосрочные банковские вклады, а также безотзывные сберегательные сертификаты.