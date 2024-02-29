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17:36, 29 февраля 2024Экономика

Сбер заявил о готовности разработать безотзывный сберегательный сертификат

Царев: Сбер готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев сообщил журналистам, что Сбер готов оперативно начать разработку безотзывного сберегательного сертификата.

«В настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию предложил ввести в стране новый банковский продукт — сберегательный сертификат без права отзыва сроком от трех лет. Вложенные средства будут застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем обычные депозиты.

В 2022 году Центробанк предложил проработать создание специальных финансовых продуктов для формирования долгосрочных сбережений, в числе которых могут быть специальные долгосрочные банковские вклады, а также безотзывные сберегательные сертификаты.

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