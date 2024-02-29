Шеф Пентагона встревожился из-за темпов продвижения Российской армии на Украине
Темпы продвижения Российской армии на Украине очень тревожны, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует РИА Новости.
«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно», — сказал глава американского оборонного ведомства на слушаниях в Палате представителей США.
По словам военного, без поддержки Соединенных Штатов украинские войска будут и дальше уступать России в артиллерии и останутся в уязвимом положении без адекватных систем противовоздушной обороны.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины покинули Северное и Степное в районе освобожденной Авдеевки. Уход из населенных пунктов подтвердил спикер Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий.