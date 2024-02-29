Шеф Пентагона встревожился из-за темпов продвижения Российской армии на Украине

Шеф Пентагона Остин: армия РФ продолжает продвигаться, и это очень тревожно

Темпы продвижения Российской армии на Украине очень тревожны, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует РИА Новости.

«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно», — сказал глава американского оборонного ведомства на слушаниях в Палате представителей США.

По словам военного, без поддержки Соединенных Штатов украинские войска будут и дальше уступать России в артиллерии и останутся в уязвимом положении без адекватных систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины покинули Северное и Степное в районе освобожденной Авдеевки. Уход из населенных пунктов подтвердил спикер Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий.