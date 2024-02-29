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15:41, 29 февраля 2024Мир

Шольц захотел создать альянс по борьбе с ультраправой идеологией

Bloomberg: канцлер Германии Шольц создаст альянс по борьбе с АдГ и ультраправыми

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц создаст продемократический альянс для политической борьбы с деятельностью партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и ростом популярности ультраправой идеологии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как указывают авторы материала, АдГ занимает второе место в общенемецком рейтинге партий и первое место в таких восточногерманских федеральных землях, как Саксония, Тюрингия и Бранденбург. Отмечается, что рост праворадикальных настроений происходит на фоне снижения популярности левых и демократических партий, а также доверия к правительству.

«Демократия всегда означает обещание позитивного будущего, а этого нет», — цитирует Bloomberg профессора берлинской Школы управления Херти Андреа Реммеле.

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ рассматривает возможность признать АдГ экстремисткой партией. Фракции могут присвоить классификацию «безопасная экстремистская инициатива», что позволит ужесточить контроль за ее членами. Деятельность партии хотели проверить еще в 2019 году, а два года спустя ее сочли «вызывающей подозрения».

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      Глеб Бажуткин
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