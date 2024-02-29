Слова Макрона об отправке войск на Украину объяснили паникой

Аналитик Меркурис: Макрон находится в панике из-за новостей с Украины

Французский президент Эммануэль Макрон получает тайные сведения о тяжелом положении украинской армии, которые вызывают у него панику. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, именно этим объясняется высказывание главы государства о возможной отправке западных военных на Украину. «Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это», — отметил эксперт.

Западные страны понимают, что теряют контроль над ситуацией в конфликте, уверен Меркурис.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что прибытие французских войск на Украину расценят как ее оккупацию. Он предупредил, что в случае такого шага Москва начнет считать Францию агрессором и стороной конфликта.