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03:12, 29 февраля 2024Россия

В Москве ответили Макрону на идею отправить войска на Украину

Шеремет: прибытие французских войск в России расценят как оккупацию Украины
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Прибытие французских войск на Украину расценят как ее оккупацию, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, в Москве сразу начнут считать Францию агрессором и стороной конфликта. Как считает Шеремет, со временам французы разочаруются во властях Украины, как это произошло в случае с Польшой.

«Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет», — сказал Шеремет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.

Ранее французски президент Эммануэль Макрон заявил, что для безопасности в Европе необходимо поражение России на Украине. По его словам, консенсуса по вопросу отправки войск в страну в настоящий момент нет, но в будущем ничего исключать нельзя.

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      Марина Совина
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