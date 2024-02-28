В Москве ответили Макрону на идею отправить войска на Украину

Шеремет: прибытие французских войск в России расценят как оккупацию Украины

Прибытие французских войск на Украину расценят как ее оккупацию, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, в Москве сразу начнут считать Францию агрессором и стороной конфликта. Как считает Шеремет, со временам французы разочаруются во властях Украины, как это произошло в случае с Польшой.

«Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет», — сказал Шеремет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.

Ранее французски президент Эммануэль Макрон заявил, что для безопасности в Европе необходимо поражение России на Украине. По его словам, консенсуса по вопросу отправки войск в страну в настоящий момент нет, но в будущем ничего исключать нельзя.