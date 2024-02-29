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21:01, 29 февраля 2024Спорт

«Спартаку» запретили играть на домашнем поле

РПЛ запретила «Спартаку» играть на «Лукойл-Арене» из-за качества газона

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская премьер-лига (РПЛ) запретила московскому «Спартаку» играть матч 20-го тура против воронежского «Факела» на домашнем поле. Об этом сообщается на сайте организации.

В РПЛ заявили, что газон на стадионе «Лукойл-Арены» не соответствует регламенту и стандартам Российского футбольного союза. Отмечается, что причиной стало выпадение рекордного количества снега в Москве, из-за чего качество молодого газонного покрытия пострадало. По информации «Матч ТВ», встреча пройдет в «Лужниках».

После первой части сезона РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В 18 матчах столичная команда набрала 30 очков. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» должен пройти 10 марта. Он начнется в 19:00 по московскому времени.

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      Анастасия Борисова
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